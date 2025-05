אם רוצים בכל זאת לפרק את הגרעין האיראני באמצעות מו"מ, איך זה ייעשה? והאם זה בכלל אפשרי? 8 במאי 2025 | גיאו-פוליטיקה | 14 דק׳ איל לוינטר, יובל גומא

איך עשוי להיראות הסכם גרעין עם איראן – שישראל וארה"ב יקבלו

"אחרי שארה"ב פרשה מהסכם הגרעין בשנת 2018, ביקש מאיתנו משרד החוץ האמריקני לבחון כיצד יכולה להיראות עסקה חדשה שבעלי הקו הנוקשה יהיו מרוצים ממנה", אומר בריאיון ל"אפוק" דיוויד אולברייט, מייסד ונשיא המכון האמריקני למדע ולביטחון בין-לאומי (Institute for Science and International Security). הפנייה לאולברייט לא הייתה מקרית: המכון שבראשו הוא עומד נחשב לאחד הגופים המקצועיים והמוערכים ביותר בארה"ב בתחום המעקב והמחקר על הפצת נשק גרעיני. אנליסטים, עיתונאים ובכירים בממשל האמריקני מרבים להסתמך על דוחותיו, וגם בישראל נחשב המכון למקור אמין ומעודכן בכל הנוגע לתוכנית הגרעין האיראנית. אולברייט מספר כי יחד עם עמיתיו גיבש מסמך חסוי שהוגש לממשל טראמפ הראשון, ובו הוצע מתווה שיכול לרצות הן את הרפובליקנים הניציים בארה"ב והן את הימין בישראל. המסמך נועד להתמודד עם החשש – שהיה קיים אז וממשיך לרחף גם כיום – שאיראן תסכים לחדש את המשא ומתן רק כדי להרוויח זמן ולרמות את המערב, כפי שעשתה לא אחת בעבר.