נשיא ארה"ב צפוי לבקר בסעודיה ב-13 במאי. גורמים בישראל מעריכים כי במצב הנוכחי, סעודיה מתרחקת מהסכם נורמליזציה עם ישראל, ורוצה לקדם הסכמים ביטחוניים וכלכליים עם ממשל טראמפ, ללא כל קשר להסכם נורמליזציה בינה לבין ישראל
יוני בן מנחם | 30 באפריל 2025 | גיאו-פוליטיקה

הערכה בירושלים: סעודיה רוצה להפריד בין חיזוק הקשרים עם ארה"ב לבין נורמליזציה עם ישראל | פרשנות

מועצת השרים הסעודית פרסמה אמש הודעה כי ביטחונו של המזרח התיכון מחייב האצה במציאת פתרון צודק וכולל לבעיה הפלסטינית, בהתאם להחלטות הלגיטימיות הבין-לאומיות וליוזמת השלום הערבית, ובהקמת מדינה פלסטינית עצמאית בגבולות 1967 שבירתה מזרח ירושלים. נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, צפוי לבקר בסעודיה ב-13 במאי. גורמים מדיניים בירושלים מעריכים כי יהיה קשה מאוד להגיע לעסקת חטופים והפסקת אש ברצועת עזה לקראת ביקורו של טראמפ בממלכה. סעודיה נוקטת בקו תקיף מול ישראל מאז תחילת המלחמה, כולל הודעות גינוי חריפות שהיא מפרסמת בשבועות האחרונים כלפי פעולות צה"ל נגד יעדי הטרור ברצועת עזה. לדברי גורמים מדיניים בירושלים, נראה כי סעודיה רוצה להפריד בין רצונה לחזק את הקשרים המדיניים, הביטחוניים והכלכליים בינה לבין ממשל טראמפ, לבין הסכם נורמליזציה אפשרי בינה לבין ישראל בתקופה הקרובה. הנושא אמור להתברר סופית במהלך ביקורו של טראמפ בריאד. לא ברורה מה עמדתו של הנשיא האמריקני בנושא, והאם הוא יקבל את ההפרדה הזו.