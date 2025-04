גורמים בכירים בישראל מעריכים כי א-שייח', שמונה לסגן יו"ר הוועד הפועל של אש"ף, יתמודד עם התנגדות פנימית חזקה ויצטרך למצוא בני ברית פוליטיים כדי לשרוד בתפקיד. בין היתר, יזדקק לתמיכת ישראל וארה"ב כדי לבסס את מעמדו כיורשו של עבאס יוני בן מנחם | 28 באפריל 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

מינויו של חוסיין א-שייח' לסגנו של עבאס יעצים את קרב הירושה ברש"פ | פרשנות

עם בחירתו של חוסיין א-שייח' לתפקיד סגן יו"ר הוועד הפועל של אש"ף, ולמעשה לסגנו של מחמוד עבאס, הופך א-שייח' לפלסטיני הראשון מקרב תושבי הגדה שמחזיק בתפקיד הבכיר ביותר ברשות הפלסטינית – ובכך הוא מתקרב בצעד משמעותי לעמוד בראשה. זוהי הדעה הרווחת בקרב פעילי תנועת פת"ח ביהודה ושומרון ורצועת עזה, אולם ההכרעה הסופית על כך תהיה רק בקלפי, בתהליך בחירות שקוף לנשיאות. גורמים בכירים בתנועת פת"ח טוענים כי המינוי הזה מסמן עידן חדש, לאחר שיותר משלושים שנה הייתה הרש"פ בידי דור המייסדים ו"המשמר הוותיק" של תנועת פת"ח. בחירתו של א-שייח' לתפקיד סגנו של עבאס נעשתה באישורם של הגופים השלטוניים המרכזיים, תנועת פת"ח ואש"ף. הוועדה המרכזית של פת"ח הסמיכה את עבאס לבחור את סגנו, עוד לפני כינוס המועצה המרכזית של אש"ף, שהקימה את התפקיד החדש.