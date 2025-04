גורמים בכירים בירושלים אומרים כי בישראל לא הופתעו מהפגישה הצפויה בשבת בין ארה"ב לאיראן. לדבריהם, הסכם הגרעין אליו שואפות ארה"ב וישראל נשען על מודל פירוק הגרעין הלובי וקיים ספק האם טראמפ יצליח לכפות זאת על איראן יוני בן מנחם | 9 באפריל 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

בירושלים מעריכים: צפוי משא ומתן מאתגר; ספק רב אם איראן תסכים לפירוק פרויקט הגרעין | פרשנות

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, אמר אתמול כי ניתן להגיע להסכם עם ארה"ב אם זו תגיע לשיחות המתוכננות בין שתי המדינות בעומאן בסוף השבוע "בכוונה אמיתית". כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית, אירנא. עראקצ'י ציין כי "המטרה המרכזית שלנו בשיחות הללו היא להשיג את זכויות העם האיראני ולהביא להסרת הסנקציות". כך לפי דיווח של סוכנות הידיעות הצרפתית AFP. לפי דיווחים בתקשורת האיראנית הרשמית, את השיחות יובילו עראקצ'י ושליח ארה"ב, סטיב ויטקוף. באיראן עצמה יש תגובות זהירות מאוד ביחס למשא ומתן בין איראן לארה"ב על הסכם גרעין חדש, שיתחיל בקרוב ביום שבת הקרוב.