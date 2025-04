גורמים ביטחוניים בישראל מעריכים כי ממשל טראמפ נחוש להמשיך במאבק ארוך טווח עד לחיסול היכולות הצבאיות של החות'ים ככוח צבאי שנאמן לאיראן באזור. להערכתם, ישנם מספר תרחישים אפשריים להמשך ההתקפות האמריקניות יוני בן מנחם | 7 באפריל 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

לאן יובילו התקיפות האמריקניות בתימן? | פרשנות

ממשל טראמפ פתח ב-15 בחודש שעבר במתקפה אווירית מתמשכת על יעדים של החות'ים בתימן, כדי לשמור על חופש השיט בנתיבי השיט הבין-לאומיים וכדי לחזק את כוח ההרתעה של ארה"ב במזרח התיכון. למרות שההתקפות האמריקניות הן עוצמתיות מבחינה צבאית, נראה כי הן לא הצליחו עד כה להרתיע את החות'ים. הם ממשיכים בהתקפותיהם על ספינות בים האדום, וגם משגרים טילים בליסטיים וכטב"מים לעבר ישראל. ההערכה של גורמים ביטחוניים בישראל היא כי ממשל טראמפ נחוש, נכון לעכשיו, להמשיך במאבק ארוך טווח עד לחיסול היכולות הצבאיות של החות'ים ככוח צבאי שנאמן לאיראן באזור.