גורמי ביטחון מעריכים כי האיראנים, שנחשבים למומחי משא ומתן, ינסו למשוך זמן ולנהל משא ומתן מתיש יוני בן מנחם | 1 באפריל 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

האם איראן וארה"ב במסלול התנגשות בלתי נמנע? | פרשנות

בתום מלחמת איראן-עיראק, שפרצה בשנת 1982 ונמשכה שש שנים, נאלץ מנהיג איראן דאז, רוחאללה חומייני, להסכים להפסקת אש בתיווך האו"ם. "נאלצתי לשתות את כוס התרעלה", הצטדק חומייני בפני תומכיו הרבים. כעת, גורמי מודיעין מערביים מדווחים כי הציפייה באיראן בקרב מתנגדי המשטר ומבקריו היא שהמנהיג העליון, עלי ח'מינאי, יחזור על תקדים חומייני – ישתה גם הוא את כוס התרעלה, וייענה, מחוסר ברירה, לדרישת נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לפרק את פרויקט הגרעין האיראני. לדברי אותם גורמים, ח'מינאי עובר ימים קשים מאוד. ממשל טראמפ מכה קשות בחות'ים בתימן, השלוחה החזקה היחידה שנותרה לו במזרח התיכון, והוא מאיים להכות קשות גם באיראן באמצעות הפצצות כבדות, אם היא תסרב לנהל עמו משא ומתן על הסכם גרעין חדש שינטרל את סכנת הגרעין האיראני.