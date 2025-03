ארה"ב עוסקת באינטנסיביות בהחלשת שלוחת הטרור החזקה היחידה שנותרה לאיראן. גורמים בירושלים רואים באיום של טראמפ לפיו "כל ירייה של החות'ים תיחשב לירייה איראנית", מסר ישיר לח'מינאי כי המשך פעילות הטרור מסכן את משטרו יוני בן מנחם | 18 במרץ 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

המלכוד האיראני – כיצד להתמודד עם האיומים האמריקנים? | פרשנות

Your browser does not support the audio element.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הטיל אמש פצצה תקשורתית והעביר מסר אזהרה חסר תקדים לאיראן. בפוסט שפרסם ברשת Truth Social הוא כתב: "איראן משחקת את תפקיד 'הקורבן התמים' של טרוריסטים סוררים שאיבדו שליטה עליהם, אך הם לא איבדו שליטה. הם מכתיבים כל מהלך, מספקים להם את הנשק, מעניקים להם כסף וציוד צבאי מתקדם ביותר, ואפילו את מה שמכונה 'מודיעין'. כל ירייה שנורית על ידי החות'ים תיחשב, מעתה ואילך, כירייה שנורתה מנשק ומהנהגה איראנית, ואיראן תישא באחריות ותסבול מההשלכות – וההשלכות הללו יהיו חמורות!" גורמים מדיניים בכירים בישראל אומרים כי ההתקפה האמריקנית המסיבית בסוף השבוע האחרון על יעדי החות'ים בתימן היא מסר של טראמפ למשטר האיראני כי סבלנותו עומדת לפקוע, וכי אם איראן לא תהיה מוכנה לפתוח במשא ומתן על הסכם גרעין חדש, שונה לגמרי מזה של שנת 2015 – ייפתחו גם עליה שערי הגיהינום. הגורמים המדיניים בירושלים מתייחסים בחיוב רב להתפתחויות האחרונות ולשינוי המדיניות של טראמפ כלפי החות'ים, בניגוד למדיניות ההכלה של ממשל ביידן, ומעריכים כי זהו עשוי להיות המסר האחרון של טראמפ למנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי.