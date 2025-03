אלג'ולאני הצליח להשיג יעד חשוב מבחינתו – הסכם עם הכורדים בצפון מזרח סוריה. בישראל עוקבים מקרוב אחר ביצוע ההסכם וממתינים לראות עד כמה נחושים שני הצדדים לעמוד בו יוני בן מנחם | 13 במרץ 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

האם ההסכם בין אלג'ולאני לכורדים ייצור מציאות חדשה בסוריה? | פרשנות

הממשל הסורי החדש של אבו מוחמד אלג'ולאני הגיע להסכם עם הכורדים הנקראים "כוחות סוריה הדמוקרטית", הקובע את שילובם במסגרת מוסדות המדינה. גורמים ביטחוניים אומרים כי מדובר בהסכם שעשוי ליצור מציאות פוליטית חדשה בסוריה, במיוחד לאור העובדה שהוא נחתם במקביל לטבח האיום שביצעו אנשיו של אלג'ולאני בעדה העלווית בערי החוף הסורי, ובמקביל לניסיון המרד של תומכי בשאר אסד וההתפתחויות האלימות שטלטלו את המדינה בימים האחרונים והובילו למאות הרוגים ופצועים. כמו כן, ההסכם מסיים מחלוקת שנמשכה יותר מעשור, אך הפכה למסוכנת יותר לאחר נפילת משטרו של אסד וכניסתם של כוחות אזוריים ובין-לאומיים לזירה הסורית, כמו איראן, חיזבאללה ורוסיה, בניסיון לערער את הממשלה החדשה.