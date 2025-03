מעשי הטבח בעדה העלווית פגעו קשות במעמדו של נשיא סוריה אלג'ולאני ובהישגיו בזירה הבין-לאומית. גורמים מדיניים בישראל מעריכים כי מדינות המערב לא ימהרו להסיר את הסנקציות הכלכליות מעל סוריה וכי התסיסה הפנימית בתוך המדינה תימשך יוני בן מנחם | 12 במרץ 2025 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

הערכה: הטבח בעדה העלווית יעכב את הסרת הסנקציות הכלכליות מסוריה | פרשנות

גורמים מדיניים בירושלים מעריכים כי הטבח הנורא בבני העדה העלווית שעשו אנשיו של נשיא סוריה, אבו מוחמד אלג'ולאני, יעכב את הסרת הסנקציות הכלכליות הקשות שהטילו מדינות המערב על סוריה בתקופתו של הנשיא המודח, בשאר אסד. נושא הסרת הסנקציות חשוב מאוד לאלג'ולאני, שרוצה מאוד לשפר את המצב הכלכלי הקשה בסוריה כדי לבסס את שלטונו במדינה. זהו הנושא המרכזי שהוא מעלה באופן קבוע בשיחות עם דיפלומטים זרים שמבקרים בסוריה מהיום הראשון שלו בשלטון. מבחינתה של ישראל, הסרת הסנקציות הכלכליות מעל סוריה תהיה טעות גדולה. שר החוץ גדעון סער אמר השבוע כי לאור האלימות באזור החוף הסורי ומעשי הטבח של המשטר בעדה העלווית בימים האחרונים, אסור לאירופה לתת לגיטימציה חופשית למשטר החדש בדמשק.