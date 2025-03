אף מדינה ערבית סונית לא הזכירה באמצעי התקשורת שלה את מעשי הטבח של אנשי אלג'ולאני בעדה העלווית בסוריה. גורמים מדיניים אומרים כי כעת מתברר ללא ספק שההחלטה של ממשל ביידן לבטל את הפרס על ראשו של אלג'ולאני בשל פעילות הטרור שלו הייתה מוטעית יוני בן מנחם | 10 במרץ 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

קשר השתיקה של העולם הסוני על הטבח של אלג'ולאני בעדה העלווית בסוריה | פרשנות

העיתון הלבנוני "אל-אח'באר", שופרו של חיזבאללה, דיווח אתמול על הטבח שעשו אנשי הביטחון של נשיא סוריה החדש, אבו מוחמד אלג'ולאני, בבני העדה העלווית במערב סוריה. העיתון ציטט את המרכז הסורי לזכויות האדם, ודיווח בכותרת גדולה כי "מספר ההרוגים מ'הוצאות להורג בשטח' עלה ליותר מ-700 אזרחים עלווים". הוא גם פרסם את הכחשות ארגון חיזבאללה כי היה לו קשר כלשהו לניסיון המרד שארגנו שרידי משטר בשאר אסד המודח בסוף השבוע האחרון נגד כוחות הביטחון של אלג'ולאני במערב סוריה. "אל-אח'באר" מייצג את הקו השיעי בעולם התקשורת הערבית, אולם התקשורת במדינות הסוניות מתעלמת לחלוטין, נכון לשעה זו, ממעשי הטבח שעשו אנשיו של אלג'ולאני, שרצחו מאות אזרחים עלווים, כולל זקנים, נשים וילדים. היא נמנעת מלדווח עליהם ולגנות אותם.