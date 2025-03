גורמים בכירים בפת"ח אומרים כי מוחמד דחלאן לא צפוי לשוב מיד לתפקיד הנהגתי בשורות הרש"פ, אך הוא עשוי להיות מועמד עתידי לניהול הרצועה. חוסיין א-שיח', מקורבו של עבאס, צפוי להתמנות לתפקיד סגן יו"ר אש"ף יוני בן מנחם | 6 במרץ 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

עבאס הכריז על חנינה למגורשי פת"ח. האם דחלאן בדרך חזרה לארגון? | פרשנות

בנאומו בוועידת הפסגה הערבית בקהיר, הודיע יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, שתי הודעות חשובות המתייחסות לאש"ף ולתנועת פת"ח שהוא עומד בראשן. עבאס אמר כי לאור האתגרים הניצבים בפני ההנהגה הפלסטינית, "אנו פועלים לשינוי המבנה ההנהגתי של המדינה, להזרים דם חדש לאש"ף, לתנועת פת"ח ולמוסדות המדינה [...] במסגרת זו החלטנו להקים תפקיד חדש ולמנות סגן לראש אש"ף ולמדינת פלסטין, ולנקוט בצעדים המשפטיים הנדרשים לשם כך". עבאס גם הודיע על מתן חנינה לאלה שגורשו במהלך השנים מתנועת פת"ח: "כדי לשמור על אחדות תנועת פת"ח, החלטנו להעניק חנינה כללית לכל המגורשים מהתנועה ולנקוט בצעדים הארגוניים הדרושים לכך".