הכרזת הפסקת האש של ה-PKK והקריאה להתפרקות הארגון עשויות לסמן שינוי היסטורי – אך חוסר האמון, האינטרסים הפוליטיים והלחצים מבית עלולים לטרפד זאת איל לוינטר | 6 במרץ 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

האם טורקיה והכורדים באמת בדרך לפיוס – או למבוי סתום נוסף? | פרשנות

Your browser does not support the audio element.

רקע ב-1 במרץ הכריזה המחתרת הכורדית PKK, הנמצאת זה שנים במאבק אלים מול טורקיה, על הפסקת אש. ההכרזה הגיעה יומיים לאחר שמנהיג הארגון הכלוא בטורקיה, עבדאללה אוצ'לאן, קרא להתפרקותו ולהנחת נשקו. אוצ'לאן טען כי ה-PKK איבדה את משמעותה האידיאולוגית המקורית ואינה ממלאת עוד תפקיד רלוונטי, ולכן "הגיעה לסוף דרכה". לדבריו, "המשימה הבסיסית כיום" היא "לארגן מחדש את מערכת היחסים ההיסטורית" עם טורקיה, ברוח של "אחווה ואחדות". בהודעתה ציינה המחתרת הכורדית כי לא תנקוט עוד בפעולות מזוינות נגד טורקיה, אלא אם תותקף, ודרשה את שחרורו של אוצ'לאן. באוקטובר רמז דבלט בהצ'לי, מנהיג מפלגת ה-MHP הטורקית ובעל בריתו של ארדואן, כי ניתן יהיה לשקול את שחרורו של אוצ'לאן אם ה-PKK תתפרק מנשקה.