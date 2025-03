ישראל חוקקה חוקים שמגבילים את אונר"א, אך ללא חלופה מסודרת לשירותיה, הפסקת פעילותה בפועל תהיה עניין מורכב איל לוינטר | 6 במרץ 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

למרות החוקים שנחקקו בישראל נגד אונר"א, פעילותה לא תיפסק בן לילה, וגם לא בקלות | פרשנות

רקע בתחילת פברואר נכנסו לתוקף שני חוקים שאושרו בכנסת ישראל, הקובעים כי פעילותה של אונר"א, סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטים פלסטינים, צריכה להיפסק. החוק הראשון אוסר על אונר"א להפעיל נציגות, לספק שירות ולקיים כל פעילות – ישירה או עקיפה – בשטחה הריבוני של מדינת ישראל. המשמעות היא שאונר"א לא יכולה עוד לפעול במזרח ירושלים, שטח ריבוני ישראלי, ועליה להפסיק לחלוטין את פעילותה בעיר. עד כה, אונר"א סיפקה באזור שירותים כגון הפעלת בתי ספר, מרפאות ושירותי תברואה לפלסטינים, בעיקר במחנה הפליטים שועפאט, שבו מתגוררים כ-16 אלף פלסטינים, וכן במחנה הפליטים קלנדיה שמצפון לירושלים.