מדיניות "מקסימום לחץ", פתיחת דלת לדיפלומטיה ושימוש באיומים מחושבים – כך מנסה טראמפ למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני, מבלי להיגרר למלחמה. האם הגישה הזו תוביל למשא ומתן או לקיפאון? איל לוינטר | 6 במרץ 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

מהי האסטרטגיה של טראמפ מול איראן – ולאן היא מובילה? | פרשנות

רקע בתחילת פברואר ביצע נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שלוש פעולות הקשורות באיראן: 1. הוא חתם על מזכר נשיאותי שהורה על חידוש מדיניות הסנקציות הנוקשה נגד איראן, במסגרת מה שנודע כמדיניות "מקסימום לחץ". הצו הנחה את משרד האוצר להפעיל שורת סנקציות שנועדו לצמצם את ייצוא הנפט שלה. 2. הוא הודיע דרך הרשתות החברתיות כי הדיווחים על כך שארה"ב וישראל מתכננות "לפוצץ את איראן לרסיסים" מוגזמים מאוד. ואז הוסיף כי הוא "מעדיף בהרבה הסכם שלום גרעיני מאומת, שיאפשר לאיראן לצמוח ולשגשג בדרכי שלום. עלינו להתחיל לעבוד על כך מיד, ולחגוג בגדול במזרח התיכון כשזה ייחתם ויסתיים".