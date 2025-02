נשיא ארה"ב צפוי להיפגש עם נשיא רוסיה בסעודיה, שתארח גם נציגים של חמש מדינות ערביות, כדי לדון בתוכנית המצרית שתעמוד במרכז ועידת החירום הערבית. האם ביכולתה של הממלכה להניע תהליכים משמעותיים בעולם הערבי? יוני בן מנחם | 20 בפברואר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

האם סעודיה הופכת לזירת ההכרעות הגלובליות? | פרשנות

Your browser does not support the audio element.

הפגישה בריאד, בירת סעודיה, בין שרי החוץ של ארה"ב ורוסיה, ומפגש הפסגה הצפוי שם בין נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לנשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, הם סימן לחשיבות ההולכת וגוברת שממלאת סעודיה לא רק במזרח התיכון, אלא גם על הבמה העולמית. כך רואים זאת פרשנים בסעודיה. בין הפרשנים נמצא הפרשן הבכיר עבד אל רחמן אל-רשאד המפרשן בעיתון "א-שרק אל אווסט". בשונה מכלי תקשורת מערביים, פרשנויות בערוצים הסעודים מוכתבות על ידי השלטון הסעודי, מה שמעיד על המסרים שמעוניין להדהד בית המלוכה. אותם פרשנים אומרים כי הצלחת מפגש הפסגה בין טראמפ לפוטין עשויה לתרום גם ליצירת אווירה אופטימית לפתרון סכסוכים גדולים בעולם, ולקדם את סיום המלחמה ברצועת עזה.