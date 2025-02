ועידת הפסגה שתתקיים בהמשך החודש במצרים תנסה לעצור את תוכנית ההגירה של טראמפ, אך ספק אם תצליח. גורמים בכירים ברש"פ אומרים כי בין היתר הוצע למצרים לכלול איום ברור כלפי האינטרסים האמריקניים באזור יוני בן מנחם | 17 בפברואר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

מול ארה"ב וישראל: האם ועידת החירום בקהיר תצליח לשנות את חוקי המשחק באזור? | פרשנות

עיני העולם הערבי נשואות לוועידת החירום הערבית שתתקיים בקהיר ב-27 בחודש הנוכחי, שנחשבת לציון דרך משמעותי בהיסטוריה של עמדות העולם הערבי כלפי הבעיה הפלסטינית. גורמי ביטחון בישראל אומרים כי הפלסטינים, מצרים וירדן רואים בוועידה הזו הזדמנות חשובה ביותר להדוף את המדיניות האמריקנית והישראלית, שלטענתם, מטרתה היא לחסל את הבעיה הפלסטינית ולכפות פתרונות חד-צדדיים שאינם תואמים את שאיפות העמים הערביים, כולל תמיכה בהתנחלויות. לדבריהם, המדינות הערביות רואות עצמן ניצבות בפני מבחן אמיתי לאחדות עמדתן לנוכח אתגרים חמורים אלו, במיוחד כאשר התוכנית של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, להעברת הפלסטינים מרצועת עזה למדינות אחרות באזור תופסת תאוצה – דבר המהווה, מבחינתם, איום ישיר על הביטחון הלאומי הערבי.