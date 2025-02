תוכניתו של נשיא ארה"ב לעזה מציבה את ריאד בבעיה – יש לה אינטרס לקדם נורמליזציה עם ישראל ולחזק את יחסיה עם וושינגטון, אך אינה יכולה להיתפס כבוגדת בבעיה הפלסטינית. האם תעכב את המהלך? יוני בן מנחם | 10 בפברואר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

המלכוד של סעודיה: בין טראמפ, ישראל והעולם הערבי | פרשנות

פרשנים במפרץ מעריכים כי התוכנית של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, להשתלט על רצועת עזה ולהביא להגירתם של הפלסטינים למצרים וירדן, תעכב את הניסיונות להביא להסכם נורמליזציה בין סעודיה לישראל, ואף תגביר את הרגשות האנטי אמריקניים בממלכה הסעודית. תוכניתו של טראמפ עוררה זעם בקרב הפלסטינים וזעזוע וחוסר הסכמה נרחבים בעולם הערבי. השאלה היא, האם היא תסגור את הדלת בפני הכרה סעודית אפשרית בישראל? סעודיה היא מנהיגת הציר הסוני. תנועות חמאס ו"האחים המוסלמים" נחשבות לארגוני טרור בסעודיה, אבל פרשנים במפרץ אומרים כי סעודיה איננה יכולה להבליג ולשמור על שתיקה נוכח תוכניתו של טראמפ, ולהצטייר בעולם הערבי כבוגדת בבעיה הפלסטינית וכמשתפת פעולה עם ארה"ב וישראל נגד הפלסטינים.