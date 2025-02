גורמים מדיניים אומרים כי תוכנית ההגירה מרצועת עזה מעניקה לגיטימציה לרעיון שנחשב לטאבו פוליטי מאז שמפלגת "כך" הוצאה מחוץ לחוק ב-1994. מה יעשו הפלסטינים? והאם רעיון הטרנספר יגיע גם ליו"ש? יוני בן מנחם | 7 בפברואר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

טראמפ שבר את הטאבו: הטרנספר חוזר לשיח הפוליטי | פרשנות

גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי דונלד טראמפ, נשיא המעצמה הגדולה והחזקה בעולם, העניק, באמצעות תוכנית ההגירה של תושבי רצועת עזה למצרים וירדן, לגיטימיות מלאה לרעיון הטרנספר כחלק חשוב בפתרון הבעיה הפלסטינית, כעיקרון מקובל שאפשר להפוך לתוכנית מעשית. זאת לאחר שהרעיון לטרנספר של הפלסטינים, שהיה קיים בשנים עברו בציבור הישראלי, איבד את הלגיטימיות שלו גם במערכת הפוליטית בישראל ונחשב לאסור בתכלית. כזכור, מפלגת "כך" בראשות הרב מאיר כהנא הוצאה מחוץ לחוק ב-1994, בגלל שקראה, בין היתר, לטרנספר. לדברי הגורמים, תוכנית ההגירה של טראמפ פגעה בלאומיות הערבית. במילים אחרות, הוא אמר לפלסטינים: אתם אינכם עם, אין לכן לאום ואדמה, ולכן אני יכול לשנע אתכם מרצועת עזה לכל מקום שאני רוצה. מבחינת הפלסטינים, טראמפ שלל את זכותם על אדמתם ואת זכותם להגדרה עצמית.