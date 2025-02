נשיא ארה"ב עומד כעת בפני משימה: לגרום למדינות ערב להתקפל ולהתיישר עם תוכניתו לרצועת עזה. האם יצליח? יוני בן מנחם | 5 בפברואר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

האם טראמפ יצליח להוציא לפועל את תוכניתו לרצועת עזה? | פרשנות

תוכנית ההגירה של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לפיה 1.8 מיליון תושבים עזתיים יעברו מהרצועה למצרים וירדן, נחתה כרעם ביום בהיר על העולם הערבי ועל מנהיגיו. הם מנסים עדיין להתאושש מההלם, ומחפשים דרכים להימלט מרוע הגזירה או למסמס אותה בהדרגתיות, כדי שטראמפ לא יתנקם בהם. גורמים אמריקנים יודעי דבר אומרים כי טראמפ התכוון ברצינות לתוכנית שהגיש והוא נחוש ליישם אותה. לא מדובר בהצעה תיאורטית. טראמפ ניצב כעת בפני מבחן חשוב שיקבע את יחס העולם הערבי אליו. הוא לא יכול להרשות לעצמו להתקפל אחרי הצהרותיו כי מצרים וירדן יישמו את תוכניתו מכיוון שהן זקוקות לעזרתה של ארה"ב. במהלך פגישתו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ואחריה, חשף טראמפ פרטים חדשים על תוכניותיו לגבי רצועת עזה. הוא הודיע כי "ארה"ב תשתלט על רצועת עזה, תשטח אותה ותפנה פצצות ובתים הרוסים", והוסיף כי "לפלסטינים אין ברירה אלא לעזוב אותה והיא תהפוך למקום בין-לאומי".