תקנות חדשות בארה"ב אוסרות על ייבוא כלי רכב עם טכנולוגיה סינית. כיצד זה ישפיע על יצרניות הרכב הסיניות, על שוק הרכב האמריקני ועל מקבלי ההחלטות בישראל? איל לוינטר | 6 בפברואר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

מכונית מקושרת או סוס טרויאני? החשש מהטכנולוגיה הסינית בארה"ב ובישראל | פרשנות

רקע בחודש ינואר דווח בתקשורת הישראלית כי משרד הביטחון החליט לעצור את ההצטיידות בכלי רכב סיניים עבור קצינים, ולא לכלול אותם כאפשרות במכרז קיים שבו מתמודדות כמה יצרניות רכב. אף שהמשרד נמנע מלאשר את המידע, סביר להניח שבישראל מודעים לאפשרות של ריגול סיני. ימים ספורים לפני כניסת ממשל טראמפ, הודיעה הלשכה לביטחון תעשייתי (BIS) במחלקת המסחר האמריקנית כי לאחר חודשים של עבודה, היא פרסמה תקנה האוסרת על ייבוא או מכירה בארה"ב של "כלי רכב מחוברים" (Connected Vehicles) – המכילים רכיבי חומרה או תוכנה בעלי זיקה לסין. "כלי רכב מחוברים" הם מכוניות המצוידות בטכנולוגיות תקשורת אלחוטיות וסלולריות, המאפשרות להן לשתף מידע בזמן אמת עם מערכות חיצוניות ועם כלי רכב אחרים. דוגמה נפוצה לכך היא עדכוני תוכנה מרחוק, המבוצעים ישירות דרך האינטרנט – בדומה לעדכוני תוכנה בטלפונים ניידים – ומאפשרים ליצרנים לשפר את ביצועי הרכב ולתקן תקלות ללא צורך בהגעה למוסך.