בעקבות הצהרותיו של טראמפ על חיוניותה של גרינלנד לארה"ב, האי הארקטי עומד בפני צומת דרכים: האם גרינלנד תקדם משאל עם לעצמאות ותתקרב להסכם עם וושינגטון? כיצד דנמרק תגיב לניסיונות האמריקניים, והאם טראמפ יפעל באופן אקטיבי לשינוי הסטטוס קוו? איל לוינטר | 6 בפברואר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 5 דק׳

הקרב על גרינלנד: האם ההצהרות של טראמפ אכן יובילו לשינוי גיאופוליטי דרמטי? | פרשנות

רקע בסוף דצמבר 2024 הצהיר דונלד טראמפ, אז נשיא ארה"ב הנבחר, כי בעלות על גרינלנד היא "הכרח מוחלט" לביטחונה הלאומי של ארה"ב ולשמירה על החירות בעולם. בתחילת ינואר 2025 הוא חזר על מסר דומה. גרינלנד מהווה נכס אסטרטגי משמעותי עבור ארה"ב ממספר סיבות: 1. עושר במשאבי טבע – האי עשיר במינרלים, גז טבעי ונפט. לפי הנציבות האירופית, 25 מתוך 34 ה"חומרים הקריטיים" שהיא מזהה כחיוניים לעתידה של אירופה נמצאים בגרינלנד. חומרים אלה חיוניים לייצור סוללות, טורבינות רוח וכלי רכב חשמליים. שליטה בגרינלנד אינה מסתכמת רק בניצול משאבי טבע למטרות מסחריות, אלא גם ביכולת לערער על המונופול הכמעט מוחלט של סין על מינרלים נדירים.