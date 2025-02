השתלטות ללא טנקים – כיצד מוסקבה מספחת דה פקטו את בלארוס ללא הכרזה רשמית, וללא מאמץ צבאי איל לוינטר | 6 בפברואר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

בלארוס נמחקת מהמפה – לא רשמית, אבל בפועל | פרשנות

Your browser does not support the audio element.

רקע רוסיה פועלת זה שנים לספח דה פקטו את בלארוס, לאו דווקא באמצעות כיבוש צבאי ישיר, אלא דרך תהליכים ארוכי טווח במגוון תחומים. הקרמלין שואף להעמיק את שליטותו בבלארוס באמצעות הסכמים ושיתופי פעולה שהתחזקו במיוחד מאז 2020. הבסיס לתהליך זה הוא "הסכם מדינת האיחוד" (Union State) שנחתם בשנת 1999, בו התחייבו רוסיה ובלארוס להקים ישות-על משותפת. עם זאת, במשך שנים רבות הצליח נשיא בלארוס, אלכסנדר לוקשנקו, לנווט בין רוסיה למערב ולמנוע ממוסקבה דריסת רגל מלאה בארצו. בשנת 2020 חל מפנה. בעקבות בחירות שנויות במחלוקת, פרץ גל מחאות נרחב שסיכן את שלטונו של לוקשנקו. רוסיה ניצלה את המשבר כדי להעניק לו תמיכה, ובתמורה אילצה אותו לשתף פעולה עם דרישות הקרמלין, להסכים להעמקת האינטגרציה הצבאית, הכלכלית והמדינית בין רוסיה לבלארוס, ולצמצם את מרחב התמרון שלו מול המערב.