שחיקת השריון הרוסי: האם המחסור בטנקים ישנה את פני המלחמה? | פרשנות

איל לוינטר | 6 בפברואר 2025

שחיקת השריון הרוסי: האם המחסור בטנקים ישנה את פני המלחמה?

שחיקת השריון הרוסי: האם המחסור בטנקים ישנה את פני המלחמה?

רקע לפי נתוני המטה הכללי של אוקראינה, בין ה-1 בינואר 2024 ל-1 בינואר 2025, הצליחו הכוחות האוקראינים להשמיד או לפגוע ב-3,689 טנקים וב-8,956 נגמ"שי לחימה המשמשים להעברת חיילים בשדה הקרב. המשקיף הצבאי האוקראיני, קוסטיאנטין מאשובץ, ציין בפברואר 2024 כי תעשיית ההגנה הרוסית מסוגלת לייצר כ-300-250 טנקים "חדשים ומודרניים לחלוטין" בשנה, וכן לשפץ מספר דומה של טנקים שנפגעו. דיווחים רשמיים מצד אוקראינה, כמו גם מצד רוסיה, עשויים להכיל הטיה או הערכות מוגזמות או מופחתות, אם זה מסיבות תעמולתיות ואם בשל קשיי אימות. עם זאת, הם עדיין מצביעים על מגמה: קצב הייצור הנוכחי של טנקים ונגמ"שים ברוסיה אינו מספיק כדי לפצות על שיעור האבדות. לכן, אובדן בהיקף כזה אינו בר-קיימה עבור רוסיה לאורך זמן, במיוחד לנוכח הסתמכותה המתמשכת על מלאים מהתקופה הסובייטית.