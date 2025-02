הצעתו של נשיא ארה"ב להעביר פלסטינים למדינות ערביות נתקלת בהתנגדות רשמית, אך פתרונות שקטים עשויים לאפשר "טפטוף" החוצה. האם זה ירצה את הנשיא טראמפ? איל לוינטר | 6 בפברואר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

כך עשויות מצרים וירדן לאפשר יציאת פלסטינים – בלי לעורר מהומות | פרשנות

רקע נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר בסוף ינואר כי היה רוצה לראות את ירדן, מצרים ומדינות ערביות נוספות מקבלות מספר רב יותר של פליטים פלסטינים מרצועת עזה. לדבריו, צעד כזה יסייע להוציא חלק מספיק גדול מהאוכלוסייה כדי "לנקות" את האזור שנפגע במלחמה וליצור "דף נקי". טראמפ שוחח על כך עם מלך ירדן, עבדאללה, ועם נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי. "הייתי רוצה שמצרים תיקח אנשים. מדובר כנראה במיליון וחצי אנשים, אנחנו פשוט מנקים את כל זה ואומרים: 'אתם יודעים, זה נגמר'". טראמפ ציין כי החמיא לירדן על קליטת פליטים פלסטינים ואמר למלך: "הייתי שמח אם תיקחו עוד". לדבריו, מיקומם של הפליטים מחדש יכול להיות "זמני או ארוך טווח", וכי בכוונתו "לעבוד עם חלק מהמדינות הערביות ולבנות דיור במקום אחר, שבו הם אולי יוכלו לחיות סוף סוף בשלום".