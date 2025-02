תוכנית ההגירה של נשיא ארה"ב נחשבת בעיני הפלסטינים כחלק מתוכנית "עסקת המאה" החדשה שטראמפ מנסה לכפות עליהם יוני בן מנחם | 3 בפברואר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

חשש פלסטיני: תוכנית ההגירה של טראמפ תביא סוף לרעיון המדינה הפלסטינית | פרשנות

עבור הפלסטינים, חזרתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לבית הלבן פירושה סיוט חדש-ישן והכנות לכפות עליהם את "עסקת המאה 2", שטראמפ נכשל ביישומה בקדנציה הקודמת שלו. כך אומר גורם פלסטיני בכיר. תוכנית ההגירה של טראמפ מרצועת עזה למצרים ולירדן נחשבת בעיני הפלסטינים כמרכיב נוסף בתוכנית "עסקת המאה" החדשה. מבחינתם, טראמפ שוב מנסה לכפות תרחיש של גירוש כפוי על הפלסטינים ברצועת עזה. התוכנית הזו כבר הוצעה בעבר בחדרי חדרים, ונדחתה על הסף על ידי ירדן ומצרים. ד"ר דלאל עריקאת, חוקרת פלסטינית בתחום הדיפלומטיה ובתו של ד"ר צאיב עריקאת, שהיה האחראי על המשא ומתן עם ישראל מטעם הרש"פ, אומרת על תוכנית ההגירה של טראמפ כי "תוכניות אלו, שניסו הישראלים להחיל על 1.9 מיליון עקורים בדרום עזה, הוצעו בעבר ונדחו באופן חד משמעי על ידי קהיר ועמאן, מה שסיכל כל ניסיון לרוקן את הרצועה מתושביה.