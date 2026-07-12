טכנולוגיות זיהוי פנים כבר נכנסות לבתי ספר, לבתי חולים, למשטרה ולשדות קרב. עכשיו אלגוריתמים ומחקרים מנסים ללכת צעד אחד רחוק יותר: להסיק מהפנים רגשות, אישיות ואפילו עמדות פוליטיות. אבל בין זיהוי אדם להבנתו יש פער עצום – והוא עלול להפוך למדיניות
מאיה מזרחי | 12 ביולי 2026 | מדע וטכנולוגיה | 19 דק׳
הטכנולוגיה למדה לזהות פנים. עכשיו היא מנסה לפרש אותן
הפילוסוף עמנואל לוינס הציע לחשוב על פניו של האדם האחר לא כעל אוסף של תווי פנים, אלא כעל רגע של מפגש. הפנים מגלות לנו משהו, אבל לעולם אינן מגלות הכול. הן מזכירות לנו שמולנו עומד אדם שאי אפשר לצמצם למראה, לזיהוי או להסבר אחד. לכן כל מבט בפנים נושא איתו שאלה פתוחה: מי האדם שמולי – ומה תמיד יישאר בו מעבר למה שאני מסוגל לראות?
טכנולוגיות זיהוי וניתוח פנים פועלות כמעט מן הקצה ההפוך. הן מבקשות לצמצם את המסתורין הזה לשדה של נתונים: למדוד, להשוות, לקטלג ולהסיק. מתוך תמונת פנים אחת הן מנסות לומר מי האדם, ולעתים גם מה הוא מרגיש, אילו תכונות אפשר לייחס לו, למה הוא נוטה ומה הוא עשוי לעשות. כל זאת בלי לפגוש אותו באמת, ובלי להכיר אותו כלל.
לתוך הפער הזה – בין הפנים כחידה אנושית לבין הפנים כנתון – נכנס מחקר שפורסם ב-2024 בכתב העת American Psychologist. החוקרים, מאוניברסיטת סטנפורד, ביקשו לבדוק שאלה מטרידה במיוחד: האם אפשר ללמוד משהו על עמדתו הפוליטית של אדם מתוך פניו בלבד, גם כאשר מסירים מן התמונה כמעט כל מסר מודע שהוא בחר לשדר.
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