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ד"ר דיוויד קוקס גילה שגופו מבוגר מגילו הכרונולוגי – ויצא לניסוי עצמי שבדק האם פחות מזון מעובד, פחות קלוריות ויותר סיבים יכולים לשנות את קצב ההזדקנות הביולוגית

רקפת תבור | 7 ביוני 2026 | מדע וטכנולוגיה | 15 דק׳

האם אפשר להאט את ההזדקנות דרך הצלחת?

ב-2021 פרסם ה"טלגרף" הבריטי כותרת שכמעט אי אפשר היה להתעלם ממנה: "כל נקניקייה בלחמנייה מקצרת את החיים ב-36 דקות". זה נשמע כמו בדיחה מדעית, כמו קליקבייט תזונתי, או כמו עוד ניסיון לגרום לנו להרגיש אשמה עוד לפני הביס הראשון. אלא שמאחורי הכותרת החריגה עמד מחקר רציני שפורסם בכתב העת Nature Food.

חוקרים מאוניברסיטת מישיגן בחנו אלפי מנות נפוצות בתפריט האמריקני, וניסו להעריך כיצד כל אחת מהן משפיעה על "דקות החיים הבריאים" שלנו – איזה סוג מזון גורם לסיכון מצטבר למחלות או למגבלות משמעותיות המקטינות את תוחלת החיים שלנו בטווח הארוך.

אבל הייתה בעיה. קל מאוד להיתפס למספרים האלה כאילו הם מדויקים: נקניקייה שווה מינוס 36 דקות, סרדינים ברוטב עגבניות נותנים לנו עוד 82 דקות. בפועל, גם החוקרים וגם מבקרי המחקר הדגישו שלא מדובר בשעון עצר ביולוגי, אלא בסך הכול בהשוואה בין מנות לפי רכיבים מועילים או מזיקים לבריאות. לכולם גם היה ברור שהמחקר לא הצליח ללכוד את כל המורכבות של הנושא: מה קורה, למשל, כשבאותה ארוחה אוכלים גם נקניקייה וגם סרדינים? האם רכיבים שונים משפיעים זה על זה?

האם אפשר להאט את ההזדקנות דרך הצלחת?

איור אילוסטרציה: מגזין אפוק

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