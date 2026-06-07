האם אפשר להאט את ההזדקנות דרך הצלחת?

ב-2021 פרסם ה"טלגרף" הבריטי כותרת שכמעט אי אפשר היה להתעלם ממנה: "כל נקניקייה בלחמנייה מקצרת את החיים ב-36 דקות". זה נשמע כמו בדיחה מדעית, כמו קליקבייט תזונתי, או כמו עוד ניסיון לגרום לנו להרגיש אשמה עוד לפני הביס הראשון. אלא שמאחורי הכותרת החריגה עמד מחקר רציני שפורסם בכתב העת Nature Food.

חוקרים מאוניברסיטת מישיגן בחנו אלפי מנות נפוצות בתפריט האמריקני, וניסו להעריך כיצד כל אחת מהן משפיעה על "דקות החיים הבריאים" שלנו – איזה סוג מזון גורם לסיכון מצטבר למחלות או למגבלות משמעותיות המקטינות את תוחלת החיים שלנו בטווח הארוך.