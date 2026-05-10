ניטור רעידות אדמה, מנועי קיטור, ניתוחים וחומרים מתקדמים: מסע בעקבות הידע העתיק שהקדים את זמנו – ולא שרד
רקפת תבור | 10 במאי 2026 | מדע וטכנולוגיה | 18 דק׳
הידע שנעלם: ההמצאות המדהימות שהעולם העתיק הקדים בהן את זמנו
בשנת 138 לספירה, בחצר הקיסרית של שושלת האן, עמד כלי ברונזה גדול שנראה ממבט ראשון פחות כמו מכשיר מדעי ויותר כמו חפץ טקסי. הוא היה רחב, כבד ומעוטר, ועל דפנותיו סודרו שמונה דרקונים. בפיו של כל דרקון נח כדור ברונזה קטן, ומתחתיו המתינה קרפדה פעורת פה.
באחד הימים נשמע צליל מתכתי חד. אחד הכדורים נפל אל פי הקרפדה שמתחתיו. איש מן הנוכחים לא הרגיש דבר. הקרקע לא רעדה, הקירות לא נסדקו ולא נשמעו צעקות מן העיר.
אפשר היה לחשוב שמדובר בתקלה מביכה במכשיר. אבל זמן מה לאחר מכן הגיע שליח ודיווח על רעידת אדמה שאירעה מכיוון מערב, הרחק מחצר הקיסר. הכלי המוזר, כך התברר, הצליח לזהות אותה ממרחק ולהצביע על הכיוון שממנו הגיעה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו