הידע שנעלם: ההמצאות המדהימות שהעולם העתיק הקדים בהן את זמנו

בשנת 138 לספירה, בחצר הקיסרית של שושלת האן, עמד כלי ברונזה גדול שנראה ממבט ראשון פחות כמו מכשיר מדעי ויותר כמו חפץ טקסי. הוא היה רחב, כבד ומעוטר, ועל דפנותיו סודרו שמונה דרקונים. בפיו של כל דרקון נח כדור ברונזה קטן, ומתחתיו המתינה קרפדה פעורת פה.

באחד הימים נשמע צליל מתכתי חד. אחד הכדורים נפל אל פי הקרפדה שמתחתיו. איש מן הנוכחים לא הרגיש דבר. הקרקע לא רעדה, הקירות לא נסדקו ולא נשמעו צעקות מן העיר.