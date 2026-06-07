הבזקים מן השמיים: תעלומת כדורי האש של 2026 

בלילה רגיל, מצלמת אבטחה ביתית אינה אמורה להפוך לכלי אסטרונומי. היא נועדה לזהות שליח, חתול, אולי מכונית חולפת. אבל בחודשים הראשונים של 2026, עוד ועוד מצלמות כאלה – מצלמות דלת, מצלמות רכב, טלפונים חכמים – תפסו משהו אחר לגמרי: כדורי אש, הבזקים לבנים, ירוקים או כתומים שחוצים את השמים, נעלמים בתוך שניות, ולעתים משאירים אחריהם רעש עמום, כמו רעם מאוחר.

אחד האירועים הבולטים התרחש ב-17 במארס, כאשר כדור אש בהיר במיוחד נצפה מעל צפון-מזרח ארה"ב וקנדה. נאס"א דיווחה כי הוא נגרם מאסטרואיד בקוטר של כמעט שני מטרים ובמשקל של כשבעה טונות, שהתפרק מעל אזור ואלי סיטי שבאוהיו.