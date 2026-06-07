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מדענים תיעדו בחודשים האחרונים שורה של הבזקים חריגים בשמיים. בין הסברים של עונתיות וריבוי מצלמות לבין השערות על נחילי שברי חלל, חוקרים מנסים להבין אם מדובר בגל חולף – או בתבנית המצביעה על סכנות שעדיין אינן מובנות במלואן

7 ביוני 2026 | מדע וטכנולוגיה | 13 דק׳

מאיה מזרחי, צוות אפוק

הבזקים מן השמיים: תעלומת כדורי האש של 2026 

בלילה רגיל, מצלמת אבטחה ביתית אינה אמורה להפוך לכלי אסטרונומי. היא נועדה לזהות שליח, חתול, אולי מכונית חולפת. אבל בחודשים הראשונים של 2026, עוד ועוד מצלמות כאלה – מצלמות דלת, מצלמות רכב, טלפונים חכמים – תפסו משהו אחר לגמרי: כדורי אש, הבזקים לבנים, ירוקים או כתומים שחוצים את השמים, נעלמים בתוך שניות, ולעתים משאירים אחריהם רעש עמום, כמו רעם מאוחר.

אחד האירועים הבולטים התרחש ב-17 במארס, כאשר כדור אש בהיר במיוחד נצפה מעל צפון-מזרח ארה"ב וקנדה. נאס"א דיווחה כי הוא נגרם מאסטרואיד בקוטר של כמעט שני מטרים ובמשקל של כשבעה טונות, שהתפרק מעל אזור ואלי סיטי שבאוהיו.

כדור אש אינו "כוכב נופל" במובן הילדותי והרומנטי של הביטוי, אלא מטאור בהיר במיוחד. לפני שהוא נכנס לאטמוספרה הוא נקרא מטאורואיד: שבר קטן של אסטרואיד או שביט. כשהוא נשרף באטמוספרה הוא נקרא מטאור, ואם חלק ממנו שורד ומגיע לקרקע, הוא הופך למטאוריט.

סרטוני כדורי אש שתועדו ברחבי העולם בין ינואר לאפריל 2026

סרטוני כדורי אש שתועדו ברחבי העולם בין ינואר לאפריל 2026 | Courtesy of American Meteor Society

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