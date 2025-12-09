המציאות שמעלינו: הפיזיקאי שמציע שתודעה אינה מוגבלת למוח בלבד

במאה האחרונה השקענו הון עתק בניסיון "לצלם" את המחשבות שלנו. סורקי fMRI מאתרים הבזקי פעילות מוחית, חוקרי מוח מסמנים אזורי "שפה", "פחד", "אמפתיה", ומשרטטים מפות צבעוניות של מה שנדמה לנו כתודעה. ובכל זאת, גם לאחר אלפי מאמרים, כמה מהקולות הבולטים במדע מודים בזהירות: אין לנו מושג כיצד חשמל וכימיה הופכים לחוויה – לאותו "אני" פנימי שמרגיש, זוכר ומדמיין.

"מרכיבי התודעה הם תעלומה", אמר ג'ון מדוקס, שכיהן במשך יותר משני עשורים כעורך כתב העת Nature. "על אף ההצלחות המרשימות בתחום חקר המוח במהלך 100 השנים האחרונות, נראה שאנחנו רחוקים מהבנת התהליכים הקוגניטיביים בדיוק כמו שהיינו רחוקים מהבנתם לפני 100 שנים".