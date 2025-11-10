האם גלילה בסמארטפון גורמת ל"ריקבון המוח"?

ביוני האחרון העלה משפיען הבריאות האמריקני ברנדן רוה (Brendan Ruh), פוסט באינסטגרם שנשמע תחילה כמו עוד קליקבייט ויראלי: "ריקבון מוח כבר איננו מם", כתב. "זו תופעה אמיתית, והיא ממש מכווצת לכם את המוח".

רוה טען ששעתיים או יותר ביום של גלילה חסרת מודעות עלולות לגרום להידלדלות החומר האפור באזורים במוח האחראים על קבלת החלטות ועיבוד מידע. גולשים שקראו זאת הציעו פתרון פשוט – לצאת החוצה, לנשום, לטייל, לגלוש.