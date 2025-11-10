זה התחיל כמם באינטרנט, הפך למילת השנה של אוקספורד, ועכשיו גם המדע מתחיל לבחון את זה. התופעה שמאיימת לשנות את החשיבה, הקשב והרגש שלנו
רקפת תבור | 10 בנובמבר 2025 | מדע וטכנולוגיה | 14 דק׳
האם גלילה בסמארטפון גורמת ל"ריקבון המוח"?
ביוני האחרון העלה משפיען הבריאות האמריקני ברנדן רוה (Brendan Ruh), פוסט באינסטגרם שנשמע תחילה כמו עוד קליקבייט ויראלי: "ריקבון מוח כבר איננו מם", כתב. "זו תופעה אמיתית, והיא ממש מכווצת לכם את המוח".
רוה טען ששעתיים או יותר ביום של גלילה חסרת מודעות עלולות לגרום להידלדלות החומר האפור באזורים במוח האחראים על קבלת החלטות ועיבוד מידע. גולשים שקראו זאת הציעו פתרון פשוט – לצאת החוצה, לנשום, לטייל, לגלוש.
הפוסט, שצבר למעלה מ-340 אלף לייקים, התבסס על מחקר מ-2020 שהשתמש בסריקות MRI כדי לחשוף קשר בין התמכרות לסמארטפון לבין ירידה בנפח החומר האפור במוח – אותה רקמה המכילה נוירונים, תאים תומכים וכלי דם, ואחראית על עיבוד מידע, זיכרון, ויסות רגשות ותנועה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו