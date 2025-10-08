כניסה
הם חצו את גיל 80, 90 ו-100 – אבל מוחם חד כאילו היו צעירים בעשרות שנים. סיפורם של מבוגרי-על המאתגרים את ההנחות על זקנה

רקפת תבור | 8 באוקטובר 2025 | מדע וטכנולוגיה | 12 דק׳

המבוגרים שאינם מזדקנים: סודותיהם של "מבוגרי-העל"

בגיל 88 החליטה הִילְדָה יָפֶה (Hilda Jaffe) למכור את ביתה שבניו ג'רזי ולעבור לדירת חדר צנועה בלב מנהטן, כדי לפתוח פרק חדש בחייה. היום, כשהיא בת 102, היא מתנדבת כמדריכת סיורים ותערוכות בספרייה הציבורית ההיסטורית של ניו יורק. את דירתה הקטנה היא מנקה בעצמה, ובכל יום היא צועדת ברגל אל הספרייה – המרוחקת פחות מקילומטר מביתה – וגם אל חנויות המכולת שמהן היא סוחבת את הקניות לבדה.

במסגרת התנדבותה בספרייה למדה יפֶה להכיר לעומק כ-250 פריטים המוצגים בה, ומתוכם בחרה 40 שאותם היא מציגה בסיוריה. "עשיתי עליהם קצת מחקר, כדי שאוכל לספר אנקדוטות מעניינות", היא מספרת בחיוך. קשריה המשפחתיים נשמרים בעזרת ווטסאפ, זום ואימיילים – עם בנה בן ה-78 מסן חוזה שבקליפורניה ועם בתה מתל אביב.

"לא חשבתי שאגיע לגיל 102. אני מופתעת בדיוק כמו כולם מזה שאני עדיין כאן", היא אומרת. את אריכות ימיה היא מייחסת, לפי סדר החשיבות, לגנטיקה, למזל ולמחויבות שלה להמשיך להיות פעילה. "אני לא חושבת שצריך לעבוד קשה בשביל זה. זה פשוט קורה – בכל יום שאתה מתעורר בבוקר, אתה מבוגר ביום נוסף".

המבוגרים שאינם מזדקנים: סודותיהם של "מבוגרי-על"

צילום: Shutterstock.com

