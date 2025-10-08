המבוגרים שאינם מזדקנים: סודותיהם של "מבוגרי-העל"

בגיל 88 החליטה הִילְדָה יָפֶה (Hilda Jaffe) למכור את ביתה שבניו ג'רזי ולעבור לדירת חדר צנועה בלב מנהטן, כדי לפתוח פרק חדש בחייה. היום, כשהיא בת 102, היא מתנדבת כמדריכת סיורים ותערוכות בספרייה הציבורית ההיסטורית של ניו יורק. את דירתה הקטנה היא מנקה בעצמה, ובכל יום היא צועדת ברגל אל הספרייה – המרוחקת פחות מקילומטר מביתה – וגם אל חנויות המכולת שמהן היא סוחבת את הקניות לבדה.

במסגרת התנדבותה בספרייה למדה יפֶה להכיר לעומק כ-250 פריטים המוצגים בה, ומתוכם בחרה 40 שאותם היא מציגה בסיוריה. "עשיתי עליהם קצת מחקר, כדי שאוכל לספר אנקדוטות מעניינות", היא מספרת בחיוך. קשריה המשפחתיים נשמרים בעזרת ווטסאפ, זום ואימיילים – עם בנה בן ה-78 מסן חוזה שבקליפורניה ועם בתה מתל אביב.