במעבדה בגרמניה הצליחו לכלוא את "אש השמש" ל-43 שניות, ולהצית תקווה חדשה

בתוך מתקן מתכתי ענק בצפון-מזרח גרמניה, שורת סלילים מסועפת יוצרת "כלוב" בלתי נראה הלוכד בתוכו ענן לוהט של פלזמה – חמה פי שניים מליבת השמש. במשך 43 שניות רצופות הצליח המתקן להשיג את הבלתי ייאמן: לשמר את "אש השמש" בוערת אך נשלטת – שיא עולמי חדש, והוכחה לכך שאולי ניתן לרתום כאן, על פני כדור הארץ, את התהליך שמזין את השמש באנרגיה זה מיליארדי שנים.

״זו אנרגיה יעילה בצורה יוצאת דופן״, מסביר לי פרופ' ג'ורג' טינאן (Tynan), מהנדס גרעין מאוניברסיטת קליפורניה בסן דייגו, שחוקר את פלזמת ההיתוך כבר יותר משלושה עשורים. ״נדרש מעט מאוד דלק כדי לייצר בעזרתה כמויות אדירות של אנרגיה. קילוגרם אחד של דלק היתוך מפיק בערך אותה כמות אנרגיה שמפיקה שריפה של 10,000 טון פחם – ומדובר בחומר גלם זמין מאוד.