האנשים שמדברים לעצמם – ומשנים את ביטוי הגנים בגופם

תארו לעצמכם שהייתה לכם היכולת לשלוט בביטוי של חלק מהגנים שלכם אך ורק באמצעות כוח המחשבה. בדומה לפסנתרן המנגן על קלידים ומפיק צלילים, כל מחשבה או רגש היו מפעילים או משתיקים גנים מסוימים.

דמיינו את עצמכם לוחצים בראשכם על "מתג פנימי": גן אחד נדלק ומתחיל לייצר חלבון המחזק אתכם, בעוד גן אחר, האחראי לדלקות, פשוט נכבה. איך היו נראים חייכם לו הייתה לכם אפשרות כזו? אֵילו מחשבות הייתם בוחרים לטפח?