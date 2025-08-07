מחקרים חדשים מגלים: המילים שאנחנו אומרים לעצמנו, דפוסי החשיבה שנבחר ותחושת המשמעות המלווה אותנו – מסוגלים לשנות את הפעילות הגנטית בגוף. איך זה עובד? ואיך כל אחד מאיתנו יכול להשפיע על בריאותו?
רקפת תבור | 7 באוגוסט 2025 | מדע וטכנולוגיה | 12 דק׳
האנשים שמדברים לעצמם – ומשנים את ביטוי הגנים בגופם
תארו לעצמכם שהייתה לכם היכולת לשלוט בביטוי של חלק מהגנים שלכם אך ורק באמצעות כוח המחשבה. בדומה לפסנתרן המנגן על קלידים ומפיק צלילים, כל מחשבה או רגש היו מפעילים או משתיקים גנים מסוימים.
דמיינו את עצמכם לוחצים בראשכם על "מתג פנימי": גן אחד נדלק ומתחיל לייצר חלבון המחזק אתכם, בעוד גן אחר, האחראי לדלקות, פשוט נכבה. איך היו נראים חייכם לו הייתה לכם אפשרות כזו? אֵילו מחשבות הייתם בוחרים לטפח?
לינדה (שם בדוי, 56) טיפלה במשך חמש שנים באימה המתמודדת עם דמנציה. לצד השגחה מתמדת על אימה היה עליה להתרוצץ בין סידורים לרופאים. עייפות, שחיקה נפשית ודאגה הפכו לשגרת יומה. כאשר הוצע לה להשתתף במחקר באוניברסיטת UCLA שבדק את השפעת המחשבה על הבריאות, היא נענתה – ספק בחשדנות, ספק בתקווה שקטה.
