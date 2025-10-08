המדענים מגרדים בראש: איך טיול קצר בטבע, או מבט בבניין עתיק – מאפסים את המוח

כבר זמן רב משערים שלטבע יש כוח להשפיע על נפש האדם. "סטייה מהטבע היא סטייה מן האושר", כתב הסופר האנגלי סמואל ג'ונסון במאה ה-18, כשהוא רומז על הקשר העמוק שבין האדם לסביבתו הטבעית ועל תרומתו לרווחה האישית.

כדי לבחון קשר זה, יצאו בינואר 2008 שלושים ושמונה סטודנטים מאוניברסיטת מישיגן להליכה שנמשכה כ-55-50 דקות. מחציתם צעדו בשבילי גן בוטני, ואילו האחרים פסעו באותו מרחק בלב הרחובות הסואנים של מרכז העיר. כעבור שבוע החליפו מסלולים: מי שצעד קודם בטבע צעד בעיר, ולהפך.