דרום לבנון: חיזבאללה מתנער מאשמה; בישראל מטילים עליו את האחריות להסלמה

שני חיילי צה"ל נהרגו אתמול וארבעה נוספים נפצעו באורח קשה בפיצוץ בדרום לבנון. דובר צה"ל מסר כי הפיצוץ אירע במבנה במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. בשלב זה, עדיין לא ידוע מה גרם לפיצוץ.

בעקבות האירוע תקף צה"ל באופן ממוקד מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון. דובר צה"ל פרסם הודעה שבה נאמר כי התקיפות מבוצעות "בתגובה להפרה בוטה של חיזבאללה".