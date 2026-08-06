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לדברי גורמים צבאיים, ארגון הטרור ממשיך לפעול מתחת לרדאר נגד כוחות צה"ל, תוך שמירה על מרחב הכחשה. בכירים בירושלים מסרו כי האירועים האחרונים מגבירים את המתיחות בשיחות בין ישראל ללבנון המתקיימות השבוע

יוני בן מנחם | 6 באוגוסט 2026 | חדשות | 2 דק׳

דרום לבנון: חיזבאללה מתנער מאשמה; בישראל מטילים עליו את האחריות להסלמה

שני חיילי צה"ל נהרגו אתמול וארבעה נוספים נפצעו באורח קשה בפיצוץ בדרום לבנון. דובר צה"ל מסר כי הפיצוץ אירע במבנה במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. בשלב זה, עדיין לא ידוע מה גרם לפיצוץ.

בעקבות האירוע תקף צה"ל באופן ממוקד מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון. דובר צה"ל פרסם הודעה שבה נאמר כי התקיפות מבוצעות "בתגובה להפרה בוטה של חיזבאללה".

התקרית התרחשה בשטח שבו נוכחותו של חיזבאללה אסורה בהתאם למזכר ההבנות שהושג עם לבנון. בישראל מאשימים את חיזבאללה באחריות ישירה לתקרית ובהפרת ההבנות והסכם הפסקת האש.

כוחות צה"ל בגבול לבנון

כוחות צה"ל בגבול לבנון | צילום: Jalaa MAREY / AFP via Getty Images

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