נשיא לבנון על התקיפות האיראניות הלילה: "הפרה בוטה של ריבונות המדינות"

נשיאות לבנון גינתה היום את התקיפות האיראניות על בחריין וכווית הלילה כתגובה לתקיפות האמריקניות.

בהודעה שפורסמה בעמוד ה-X של נשיאות לבנון נכתב כי "נשיא הרפובליקה, הגנרל ג'וזף עאון, גינה את התקיפות שכוונו הן נגד בחריין והן נגד כווית, וראה במעשי ההסלמה הללו הפרה בוטה של ריבונות המדינות ואיום ישיר על הביטחון והיציבות באזור".