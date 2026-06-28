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ג'וזף עאון גינה את התקיפות על בחריין וכווית, הגדיר אותן איום ישיר על הביטחון והיציבות באזור, והביע סולידריות מלאה עם מדינות המפרץ

אורן שלום | 28 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

נשיא לבנון על התקיפות האיראניות הלילה: "הפרה בוטה של ריבונות המדינות"

נשיאות לבנון גינתה היום את התקיפות האיראניות על בחריין וכווית הלילה כתגובה לתקיפות האמריקניות.

בהודעה שפורסמה בעמוד ה-X של נשיאות לבנון נכתב כי "נשיא הרפובליקה, הגנרל ג'וזף עאון, גינה את התקיפות שכוונו הן נגד בחריין והן נגד כווית, וראה במעשי ההסלמה הללו הפרה בוטה של ריבונות המדינות ואיום ישיר על הביטחון והיציבות באזור".

עוד נכתב בהודעה כי "הנשיא עאון ראה בהמשך התקיפות חלק ממסגרת של חתרנות תחת כל המאמצים והיוזמות האזוריים והבין-לאומיים שמטרתם לעצור את המלחמה ולבלום את המתיחות, דבר המחייב פעולה דחופה מצד נותני החסות למזכר ההבנות האמריקני-איראני ומצד הקהילה הבין-לאומית, כדי לשים קץ לתקיפות הללו ולמנוע מן האזור להידרדר לעבר הסלמה נוספת.

נשיא לבנון, ג'וזף עאון

נשיא לבנון, ג'וזף עאון | צילום: FADEL ITANI/AFP via Getty Images

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