דובר צה"ל הודיע כי חיזבאללה ירה עשרות פעמים לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון
צוות מגזין אפוק | 20 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳
בעקבות ירי של חיזבאללה, צה"ל תקף בלבנון
דובר צה"ל עדכן כי חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בלבנון ולירות לעבר כוחות צה"ל.
לפי צה"ל, במספר אירועים שונים לאורך הלילה ארגון הטרור חיזבאללה שיגר יותר מ-50 שיגורים לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון.
בהודעה שפורסמה צוין כי במטרה להסיר איומים, ובתגובה להפרות הבוטות של חיזבאללה, צה"ל תקף במהלך הלילה עשרות תשתיות טרור ומחבלי חיזבאללה בדרום לבנון.
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