ראש הממשלה אמר את הדברים בטקס לחניכת כביש 60. "המאבק עדיין לא תם, ואתגרים נוספים עוד לפנינו", ציין
נתניהו: "לא נצא מרצועת הביטחון בדרום לבנון כל עוד צורכי הביטחון של ישראל מחייבים זאת"
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נאם היום במהלך אירוע הכרזה על כביש 60 בין ירושלים לחברון והתייחס לפעילות צה"ל בלבנון, ולאתגרים העומדים בפני ישראל בעת הקרובה.
"המאבק עדיין לא תם, ואתגרים נוספים עוד לפנינו", ציין נתניהו. לדבריו, "אלה דורשים מאיתנו קור רוח, עמידה נחושה על האינטרסים הביטחוניים, ובד בבד – שמירה על הקשר החשוב עם ידידינו האמריקנים שלחמו לצידנו כתף אל כתף, ואנחנו מעריכים זאת מאוד".
בנוגע ללבנון הבהיר נתניהו: "אנחנו נמשיך לנווט את דרכנו בתבונה ובשיקול דעת, נשמור על הישגי המלחמה, אלה הישגים של עם ישראל כולו. כשם שהחזרנו את הביטחון והשגשוג לעוטף עזה, כך נחזיר את הביטחון ואת השגשוג ליישובי הצפון.
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