המלחמה והאיומים על נתיבי השייט דוחפים את מדינות המפרץ לבחון מחדש את אסטרטגיית ייצוא הנפט שלהן
יוני בן מנחם | 19 ביוני 2026 | חדשות | 3 דק׳
כווית מחפשת חלופות למצר הורמוז לצורך ייצוא הנפט | פרשנות
המלחמה האחרונה במפרץ והחשש המתמשך מפגיעה בחופש השיט במצר הורמוז מאלצים את מדינות המפרץ לבחון מחדש את אחד מעקרונות היסוד של מדיניות האנרגיה שלה: ההסתמכות הכמעט מוחלטת על הובלת הנפט דרך המצר, כך לפי גורמים מדיניים בכירים.
אותם גורמים מציינים כי לראשונה זה שנים רבות, מנהלות מדינות המפרץ מגעים במטרה לבחון נתיבי ייצוא חלופיים.
פרשנים ערביים בכלי תקשורת במדינות המפרץ טוענים כי כווית כבר נמצאת במגעים עם סעודיה ועם איחוד האמירויות במטרה לאתר נתיבי ייצוא חלופיים, שיאפשרו לה לצמצם את פגיעותה במקרה של הסלמה ביטחונית נוספת.
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