כווית מחפשת חלופות למצר הורמוז לצורך ייצוא הנפט | פרשנות

המלחמה האחרונה במפרץ והחשש המתמשך מפגיעה בחופש השיט במצר הורמוז מאלצים את מדינות המפרץ לבחון מחדש את אחד מעקרונות היסוד של מדיניות האנרגיה שלה: ההסתמכות הכמעט מוחלטת על הובלת הנפט דרך המצר, כך לפי גורמים מדיניים בכירים.

אותם גורמים מציינים כי לראשונה זה שנים רבות, מנהלות מדינות המפרץ מגעים במטרה לבחון נתיבי ייצוא חלופיים.