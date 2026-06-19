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צה"ל הודיע כי סא"ל דור גדליה בן שמחון ז"ל, מקיבוץ בית השיטה, נהרג לאחר שהטנק בו שהה עם שאר הלוחמים נפגע. שמם של שלושה לוחמים נוספים טרם הותר לפרסום

צוות מגזין אפוק | 19 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

ארבעה לוחמים נהרגו בדרום לבנון, בהם מג"ד גדוד 52

צה"ל הודיע הבוקר כי ארבעה לוחמים נהרגו בדרום לבנון לאחר שמטרה חשודה פגעה בטנק בו היו.

בשלב זה האירוע עדיין בתחקיר ועוד לא ידוע האם מדובר בטיל שפגע בטנק או כלי נשק אחר.

בשלב זה הותר לפרסום שמו של מפקד גדוד 52 שנהרג באירוע: סא"ל דור גדליה בן שמחון, בן 32, מקיבוץ בית השיטה.

סא"ל דור גדליה בן שמחון ז"ל

סא"ל דור גדליה בן שמחון ז"ל

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