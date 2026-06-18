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רפאל גרוסי, ראש הסוכנות לאנרגיה אטומית, התייחס למזכר שנחתם בין ארה"ב לאיראן: "כל דבר יכול לעבוד כאשר שני צדדים מחליטים שהם רוצים שמשהו ייעשה"

דורון פסקין | 18 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳

יו"ר סבא"א: "טוב שמזכר ההבנות קיים. כעת מתחילה העבודה הטכנית"

ראש הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית, סבא"א, רפאל גרוסי, אמר היום בז'נבה כי לאחר חתימת מזכר ההבנות בין ארה"ב לאיראן, תידרש הסוכנות לפתוח בשיחות טכניות עם שני הצדדים כדי להגדיר את הצעדים המעשיים ליישומו.

המזכר, שנחתם אמש על ידי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, אינו הסכם גרעין סופי. מדובר במסגרת זמנית שנועדה לאפשר פתיחה במשא ומתן מפורט יותר, שיעסוק בסוגיות המרכזיות שנותרו פתוחות: גורל האורניום המועשר שבידי איראן, השאלה אם טהראן תוכל להמשיך להעשיר אורניום ובאיזו רמה, היקף הפיקוח של סבא"א, והצעדים שאיראן תידרש לבצע בתמורה להסרת סנקציות ולהקלות כלכליות.

על פי מזכר ההבנות, איראן תשמור בשלב זה על הסטטוס קוו בתוכנית הגרעין שלה, ואילו ארה"ב תימנע מהטלת סנקציות חדשות או מחיזוק כוחותיה באזור. עם זאת, גורל החומר המועשר ושאר הסוגיות הגרעיניות ייקבעו רק במסגרת ההסכם הסופי.

ראש הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), רפאל גרוסי, 2 במרץ 2026

ראש הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), רפאל גרוסי, 2 במרץ 2026 | צילום: Christian Bruna/Getty Images

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