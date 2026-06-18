יו"ר סבא"א: "טוב שמזכר ההבנות קיים. כעת מתחילה העבודה הטכנית"

ראש הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית, סבא"א, רפאל גרוסי, אמר היום בז'נבה כי לאחר חתימת מזכר ההבנות בין ארה"ב לאיראן, תידרש הסוכנות לפתוח בשיחות טכניות עם שני הצדדים כדי להגדיר את הצעדים המעשיים ליישומו.

המזכר, שנחתם אמש על ידי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, אינו הסכם גרעין סופי. מדובר במסגרת זמנית שנועדה לאפשר פתיחה במשא ומתן מפורט יותר, שיעסוק בסוגיות המרכזיות שנותרו פתוחות: גורל האורניום המועשר שבידי איראן, השאלה אם טהראן תוכל להמשיך להעשיר אורניום ובאיזו רמה, היקף הפיקוח של סבא"א, והצעדים שאיראן תידרש לבצע בתמורה להסרת סנקציות ולהקלות כלכליות.