סגן נשיא ארה"ב היה אמור להמריא לשוויץ, אך נכון לרגע זה הנסיעה בוטלה. טהראן פרסמה הודעה חריפה בה הבהירה כי אם תהיה "סטייה או הפרה מצד הצד האמריקני", היא תנקוט "צעד נגדי בהתאם לתוכנית שנקבעה מראש"
דורון פסקין | 19 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳
נדחו השיחות בין איראן לארה"ב בשווייץ; באיראן דווח כי הסיבה היא תקיפות צה"ל בלבנון
לפי דיווחים בסוכנויות הידיעות בעולם, השיחות בין איראן לארה"ב, שהיו אמורות להיפתח היום בשווייץ במסגרת יישום ההבנות בין הצדדים, נדחו.
הפגישות תוכננו להתקיים בבורגנשטוק, בהשתתפות נציגים אמריקנים ואיראנים ובהמשך למזכר ההבנות שנועד להסדיר את שלב יישום ההסכמות בין הצדדים.
ברקע הדחייה, אתר החדשות האיראני טאבנק טען כי המשלחת האיראנית עצרה את נסיעתה לשווייץ בשל המשך התקיפות הישראליות בדרום לבנון.
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