נדחו השיחות בין איראן לארה"ב בשווייץ; באיראן דווח כי הסיבה היא תקיפות צה"ל בלבנון

סגן נשיא ארה"ב היה אמור להמריא לשוויץ, אך נכון לרגע זה הנסיעה בוטלה. טהראן פרסמה הודעה חריפה בה הבהירה כי אם תהיה "סטייה או הפרה מצד הצד האמריקני", היא תנקוט "צעד נגדי בהתאם לתוכנית שנקבעה מראש"

דורון פסקין | 19 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳