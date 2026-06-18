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מליאת הפרלמנט החליטה אמש לאמץ את דוח טורקיה לשנת 2025 הקורא בין היתר לבחון סנקציות ממוקדות נגד בכירים טורקים, ובהם שר המשפטים. משרד החוץ הטורקי: "מידע שגוי וטענות חסרות בסיס"

דורון פסקין | 18 ביוני 2026 | חדשות | 3 דק׳

הפרלמנט האירופי נגד טורקיה – ביקורת חריפה על מצב שלטון החוק במדינה

הפרלמנט האירופי אימץ אמש את "דוח טורקיה" לשנת 2025, המותח ביקורת חריפה על מצב שלטון החוק במדינה, עצמאות מערכת המשפט, זכויות היסוד והלחץ המופעל על האופוזיציה.

באחד מסעיפיו הוא אף קורא לבחון סנקציות ממוקדות נגד בכירים טורקים, ובהם שר המשפטים, אקין גורלק.

הדוח הוא מסמך פוליטי של הפרלמנט האירופי, שגובש בתגובה לדוח הנציבות האירופית על טורקיה לשנת 2025. הוא אינו חוק ואינו מטיל סנקציות בפני עצמו, אך הוא מבטא את עמדת הפרלמנט כלפי מסלול ההצטרפות של טורקיה לאיחוד וכלפי האפשרות להעמיק את שיתוף הפעולה בין הצדדים.

מליאת הפרלמנט האירופי, 18 ביולי 2024

מליאת הפרלמנט האירופי, 18 ביולי 2024 | צילום: Johannes Simon/Getty Images

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