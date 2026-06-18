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רס"ר מיל' אלכסנדר פילין ז"ל נהרג כתוצאה מפיצוץ מטען. שבעה חיילים נוספים נפצעו

צוות מגזין אפוק | 18 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

לוחם במילואים נהרג בדרום לבנון

צה"ל הודיע הבוקר כי רס"ר (מיל') אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, נהרג בדרום לבנון.

רס"ר פילין ז"ל היה לוחם מילואים במפקדת אוגדה 36. הוא נהרג כתוצאה מפיצוץ מטען במהלך פעילות מבצעית שגרתית.

באותו אירוע נפצעו שבעה לוחמים נוספים. שלושה באורח בינוני וארבעה באורח קל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.

רס"ר אלכסנדר פילין ז"ל

רס"ר אלכסנדר פילין ז"ל

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