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ראש עיריית מוסקבה מסר כי יורטו עשרות כטב"מים, כמה מהם פגעו במספר מטרות. היעד המרכזי במתקפה היה בית הזיקוק של מוסקבה – אחד ממתקני הדלק החשובים ביותר באזור הבירה הרוסית

דורון פסקין | 18 ביוני 2026 | חדשות | 3 דק׳

מתקפת כטב"מים נרחבת על מוסקבה; בית הזיקוק בעיר נפגע שוב בפעם השנייה השבוע

מוסקבה התעוררה הבוקר למתקפת כטב"מים נרחבת, שבמהלכה נשמעו פיצוצים בכמה אזורים בעיר ותועדו רגעי פגיעה ושריפות.

ראש עיריית מוסקבה, סרגיי סוביאנין, מסר כי מערכות ההגנה האווירית יירטו עשרות כטב"מים שעשו את דרכם לעבר הבירה הרוסית, אולם כמה מהם הצליחו לפגוע במטרות.

סוביאנין הגדיר את האירוע כמתקפה "מסיבית" וציין כי כוחות החירום פעלו בזירות הפגיעה. עד כה לא דווח על הרוגים בבירה הרוסית.

עשן עולה מבית הזיקוק במוסקבה בעקבות מתקפת הכטב"מים האוקראינית, 18 ביוני 2026

עשן עולה מבית הזיקוק במוסקבה בעקבות מתקפת הכטב"מים האוקראינית, 18 ביוני 2026 | צילום: AFP via Getty Images

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