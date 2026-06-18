מתקפת כטב"מים נרחבת על מוסקבה; בית הזיקוק בעיר נפגע שוב בפעם השנייה השבוע

נשיא ארה"ב התייחס במהלך פגישה עם נשיא מצרים למזכר ההבנות מול איראן: "אי אפשר לתת לאיראן נשק גרעיני, ולעולם לא יהיה להם נשק גרעיני. זה הסכם חזק מאוד. אף אחד לא יודע מה הוא, אבל הוא מאוד חזק"