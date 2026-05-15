נשיא ארה"ב ניצב בפני הכרעה כיצד לפעול מול איראן. גורמים בכירים בירושלים מסרו כי בישראל נערכים לאפשרות שיחליט על פעולה צבאית
יוני בן מנחם | 15 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳
לאחר שובו מסין – טראמפ צפוי לקיים שורת דיונים בנוגע לאיראן
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, צפוי לשוב היום מביקורו בסין, ולאחר מכן לכנס בוושינגטון שורת דיונים בנושא איראן.
גורמים בכירים בירושלים מסרו כי ישראל נערכת לאפשרות של חידוש הלחימה מול איראן, הן במישור ההגנתי והן במישור ההתקפי. רמת הכוננות בצה"ל הועלתה, וקיימת דריכות גבוהה לנוכח האפשרות שטראמפ ידרוש מישראל להשתתף בתקיפות באיראן, אם יחליט על מהלך כזה.
אותם גורמים מעריכים כי החלטה אפשרית של טראמפ לתקוף מתקני תשתית ואנרגיה באיראן עשויה לזרז את נפילת המשטר. אולם, נראה כי הנשיא האמריקני נוקט זהירות, מחשש שפעולה כזו תוביל לתגובה איראנית מסיבית נגד מתקני הנפט והגז של מדינות המפרץ, שתגרום לזינוק במחירי הנפט בעולם.
