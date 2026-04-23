אתמול דווח על מותה של אמאל ח'ליל, כתבת העיתון המזוהה עם חיזבאללה. נשיא לבנון עאון וראש הממשלה סלאם גינו בחריפות את ישראל

דורון פסקין | 23 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

מנהיגי לבנון הגיבו למותה של עיתונאית אל-אח'באר בתקיפת ישראל: "פשעים נגד האנושות"

הלילה דווח בלבנון על מותה של עיתונאית עיתון אלאח'באר, שופרו של חיזבאללה, אמאל ח'ליל, כתוצאה מתקיפת צה"ל בעיירה א-טירי בדרום לבנון.

ח'ליל הייתה עיתונאית לבנונית בולטת ובתפקידה האחרון שימשה ככתבת שטח של "אל-אח'באר".

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, הביע הבוקר את צערו על מותה של ח'ליל. בתקיפה נפצעה גם עיתונאית אחרת שהייתה איתה בשם זינב פרג'.

נשיא לבנון, ג'וזף עון, וראש הממשלה, נוואף סלאם, 5 בספטמבר 2025

נשיא לבנון, ג'וזף עון, וראש הממשלה, נוואף סלאם, 5 בספטמבר 2025 | צילום: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

