אתמול דווח על מותה של אמאל ח'ליל, כתבת העיתון המזוהה עם חיזבאללה. נשיא לבנון עאון וראש הממשלה סלאם גינו בחריפות את ישראל
דורון פסקין | 23 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳
מנהיגי לבנון הגיבו למותה של עיתונאית אל-אח'באר בתקיפת ישראל: "פשעים נגד האנושות"
הלילה דווח בלבנון על מותה של עיתונאית עיתון אלאח'באר, שופרו של חיזבאללה, אמאל ח'ליל, כתוצאה מתקיפת צה"ל בעיירה א-טירי בדרום לבנון.
ח'ליל הייתה עיתונאית לבנונית בולטת ובתפקידה האחרון שימשה ככתבת שטח של "אל-אח'באר".
נשיא לבנון, ג'וזף עאון, הביע הבוקר את צערו על מותה של ח'ליל. בתקיפה נפצעה גם עיתונאית אחרת שהייתה איתה בשם זינב פרג'.
