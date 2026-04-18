נעים קאסם פרסם הצהרה כתובה בה התייחס להפסקת האש וטען כי "חיזבאללה לא יקבל מסלול בו יצטרך להפגין סבלנות נוכח התוקפנות, בציפייה לדיפלומטיה שלא תניב דבר"

דורון פסקין | 18 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

מזכ"ל חיזבאללה: "נמנע מהזרים להתערב בלבנון, להכתיב ולממש את מטרות האויב הישראלי"

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, פרסם הערב הצהרה כתובה בערוץ הטלוויזיה של חיזבאללה, אל-מנאר, בה התייחס להתפתחויות בעקבות הפסקת האש מול ישראל.

לדבריו, הפסקת האש פירושה הפסקה מוחלטת וכוללת של כל "הפעולות העוינות", ובשל חוסר האמון ב"אויב", לוחמי ארגון הטרור יישארו ערוכים בשטח "כשידיהם על ההדק" על מנת להגיב לכל הפרה של "התוקפנות".

הוא טען כי הפסקת האש חייבת להיות הדדית, וכי "חיזבאללה לא יקבל מסלול בו יצטרך להפגין סבלנות נוכח התוקפנות, בציפייה לדיפלומטיה שלא תניב דבר".

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם | צילום מסך

