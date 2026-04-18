רס"ב ברק כלפון ז"ל נפטר מפצעיו לאחר שנפצע מפיצוץ מטען בבית ממולכד. שלושה לוחמים נוספים נפצעו בתקרית באורח בינוני וקל
צוות מגזין אפוק | 18 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳
לוחם מילואים נהרג בלבנון
צה"ל הודיע כי רס"ב (מיל׳) ברק כלפון, נפטר מפצעיו לאחר שנפצע במהלך הפעילות המבצעית בדרום לבנון.
רס"ב כלפון ז"ל, בן 48 מעדי, היה לוחם מילואים בגדוד חיר"ם 7056, בחטיבה 226.
אתמול, לאחר תחילת הפסקת האש, הכוח בו פעל רס"ב כלפון ז"ל סרק מבנה בדרום לבנון שהיה ממולכד. במהלך הסריקה התפוצץ ככל הנראה מטען.
