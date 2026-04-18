רס"ב ברק כלפון ז"ל נפטר מפצעיו לאחר שנפצע מפיצוץ מטען בבית ממולכד. שלושה לוחמים נוספים נפצעו בתקרית באורח בינוני וקל

צוות מגזין אפוק | 18 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

לוחם מילואים נהרג בלבנון

צה"ל הודיע כי רס"ב (מיל׳) ברק כלפון, נפטר מפצעיו לאחר שנפצע במהלך הפעילות המבצעית בדרום לבנון.

רס"ב כלפון ז"ל, בן 48 מעדי, היה לוחם מילואים בגדוד חיר"ם 7056, בחטיבה 226.

אתמול, לאחר תחילת הפסקת האש, הכוח בו פעל רס"ב כלפון ז"ל סרק מבנה בדרום לבנון שהיה ממולכד. במהלך הסריקה התפוצץ ככל הנראה מטען.

רס"ב (מיל׳) ברק כלפון ז''ל

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, וראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, בארמון הנשיאותי, 11 בפברואר 2025
עאון וסלאם דנו בנוגע למוכנותה של לבנון למו"מ עם ישראל

דורון פסקין

לפי סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית, הנשיא וראש הממשלה דנו ב"התפתחויות הביטחוניות והדיפלומטיות האחרונות". אתמול אמר עאון: "לראשונה מזה כמעט חצי מאה, החזרנו את לבנון ואת ריבונותה"

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, 12 באוקטובר 2024
קאליבף על הציוצים של טראמפ: "כל הטענות היו שקריות"

אורן שלום

יו"ר הפרלמנט האיראני, העומד בראש צוות המשא ומתן לשיחות מול ארה"ב, הכחיש את הטענות של נשיא ארה"ב על ההתחייבויות האיראניות. מנגד, טראמפ אמר הלילה בתדרוך לעיתונאים: "הם אומרים משהו אחר כי יש להם גם אנשים שהם צריכים לרצות"

מיכלית נפט במצר הורמוז, 24 ביוני 2025
משמרות המהפכה: "כל עוד המצור הימי נמשך, מצר הורמוז יישאר במתכונתו הקודמת"

דורון פסקין

דובר מפקדת חאתם אל-אנביאא האיראנית, מטה הפיקוד הצבאי העליון של משמרות המהפכה, הצהיר כי "האמריקנים, בהתאם להיסטוריה הידועה שלהם של הפרת התחייבויות חוזרות ונשנות, ממשיכים במעשי שוד ימי"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 16 באפריל 2026
טראמפ: "המצור הימי יישאר בתוקף עד שתושלם עסקה; ארה"ב תקבל מאיראן את כל החומר המועשר"

אורן שלום

על רקע הודעת שר החוץ האיראני לפיה מצר הורמוז נפתח באופן מלא, פרסם נשיא ארה"ב מספר פוסטים בנוגע למגעים מול איראן ולהפסקת האש בלבנון: "ישראל לא תפציץ עוד את לבנון. נאסר עליה לעשות זאת על ידי ארה"ב"

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 18 בינואר 2026
א-שרע: כל הכרה של מדינה בזכותה של ישראל על הגולן היא בטלה; סוריה מעוניינת בהסכם ביטחוני עם ישראל

דורון פסקין

נשיא סוריה המבקר בטורקיה הציג במהלך ביקורו עמדה ביקורתית כלפי ישראל, אך מצד שני פתיחות להמשך המגעים בין המדינות

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, 20 בינואר 2026
שר הביטחון: "צה"ל מחזיק ברצועת ביטחון בלבנון של 10 ק"מ; המרחב עד הליטני, שנשלט כעת באש על ידי כוחותינו, עדיין לא פורז"

אורן שלום

ישראל כ"ץ פרסם הצהרה בה התייחס להפסקת האש מול חיזבאללה. "היעד אותו הגדרנו: פירוק החיזבאללה מנשקו באמצעים צבאיים או מדיניים היה ונותר יעד המערכה לו אנו מחויבים"

